Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Aksaray'da okullara 'kar' tatili

        AKSARAY'da olumsuz hava koşulları nedeniyle olan okullar 1 gün daha tatil edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 22:57 Güncelleme: 25.11.2024 - 23:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aksaray'da okullara 'kar' tatili
        ABONE OL
        ABONE OL

        AKSARAY’da olumsuz hava koşulları nedeniyle olan okullar 1 gün daha tatil edildi.

        Aksaray Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde gece saatleri itibariyle etkili olmaya başlayan kar yağışıyla birlikte oluşan tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 26 Kasım Salı günü il genelinde tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında (yetişkinler hariç) eğitim ve öğretime 1 (Bir) gün süre ile ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ise bir gün idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        EuroBasket 2025 biletini kaptık!
        EuroBasket 2025 biletini kaptık!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İstanbul'da güvenlik önlemleri
        İstanbul'da güvenlik önlemleri
        Mertens'in eşinden sözleşme itirafı!
        Mertens'in eşinden sözleşme itirafı!
        Fenerbahçe, Kayseri'de birçok ilki yaşadı!
        Fenerbahçe, Kayseri'de birçok ilki yaşadı!
        Eğitime kar engeli
        Eğitime kar engeli
        Tim Cook: Çinli tedarikçilerimiz olmasaydı Apple olmazdı
        Tim Cook: Çinli tedarikçilerimiz olmasaydı Apple olmazdı
        25 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        25 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        İddia: İsrail ve Lübnan ateşkeste anlaştı
        İddia: İsrail ve Lübnan ateşkeste anlaştı
        5 puanlık prim indirimi 4’e düşüyor
        5 puanlık prim indirimi 4’e düşüyor
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        ‘Belediye kreşleri’ tartışması
        ‘Belediye kreşleri’ tartışması
        GSS prim borçlarını ödemeyenler için düzenleme
        GSS prim borçlarını ödemeyenler için düzenleme
        7 kişilik ailesini katledip hayatına son verdi!
        7 kişilik ailesini katledip hayatına son verdi!
        Almanya seçime giderken anketler ne söylüyor?
        Almanya seçime giderken anketler ne söylüyor?
        Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü!
        Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü!
        Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
        Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
        "Artık gereği düşünülsün"
        "Artık gereği düşünülsün"
        "Ne yaptığını bilmiyorsun"
        "Ne yaptığını bilmiyorsun"
        İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?
        İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?

        Benzer Haberler

        Aksaray'da eğitime 1 gün ara verildi
        Aksaray'da eğitime 1 gün ara verildi
        Aksaray'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
        Aksaray'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
        Aksaray'da horoz dövüştürdüğü iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
        Aksaray'da horoz dövüştürdüğü iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
        Kendini yakmaya kalkışan kadına psikolojik destek
        Kendini yakmaya kalkışan kadına psikolojik destek
        "Aksaray'ın Sultanları" CEV Kupası'nda Volley Mulhouse maçına odaklandı
        "Aksaray'ın Sultanları" CEV Kupası'nda Volley Mulhouse maçına odaklandı
        Aksaray'da otomobil ve yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Aksaray'da otomobil ve yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı