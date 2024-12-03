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        Kazada kamyonda sıkışan sürücü 40 dakikalık çalışmayla kurtarıldı

        AKSARAY'dakamyonun hafriyat kamyonuna arkadan çarptığı kazada sıkışan şoför Hüseyin Günendi (43), itfaiye ekiplerinin yaklaşık 40 dakika süren çalışması sonucu kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 11:32 Güncelleme: 03.12.2024 - 11:35
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        Kazada kamyonda sıkışan sürücü 40 dakikalık çalışmayla kurtarıldı
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        AKSARAY'dakamyonun hafriyat kamyonuna arkadan çarptığı kazada sıkışan şoför Hüseyin Günendi (43), itfaiye ekiplerinin yaklaşık 40 dakika süren çalışması sonucu kurtarıldı.

        Kaza, saat 09.00 sıralarında Aksaray- Konya kara yolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Hüseyin Günendi yönetimindeki 20 H 6109 plakalı kamyon, kırmızı ışıkta duran Mehmet Telli (60) idaresindeki 68 HZ 609 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Kazada 2 şoför yaralandı. İhbarla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan Günendi, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 40 dakika süren çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Günendi'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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