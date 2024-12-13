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        Torunu ile tartışan kişileri ayırmak istedi; pompalı tüfekle yaralandı

        AKSARAY'da torunu Nuh B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 10:45 Güncelleme: 13.12.2024 - 10:50
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        Torunu ile tartışan kişileri ayırmak istedi; pompalı tüfekle yaralandı
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        AKSARAY'da torunu Nuh B. (14) ile kavga eden grubun arasına girip, ayırmak isteyen Mesut Dağdaş (55), pompalı tüfekle açılan ateşte ağır yaralandı.

        Olay, dün saat 23.00 sıralarında Divanoğlu Mahallesi Hürriyet Caddesi 4860 Sokak'ta meydana geldi. Otomobille eve gelen 2 çocuk babası Mesut Dağdaş, torunu Nuh B.'nin evinin önünde bir grupla tartıştığını gördü. Dağdaş, aracından inip, torunu ve tartışan kişileri ayırmak istedi. Bu sırada Dağdaş ile K.E. ve kardeşi Y.E. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile K.E., montunun içine gizlediği pompalı tüfekle Mesut Dağdaş'ın üzerine ve çevreye rastgele ateş etti. Dağdaş sol eli ile karnından yaralanırken, K.E., kardeşi Y.E. ve yanındaki 4 kişi otomobille kaçtı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mesut Dağdaş'ın hayati tehlikesi sürüyor.

        Polis kaçan 6 şüpheliyi ararken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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