Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Yangında dumandan zehirlenen kadın öldü

        AKSARAY'da evde çıkan yangında alevlerin arasında kalıp, dumandan etkilenen 4 çocuk annesi Yeter Temel (51), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 21:03 Güncelleme: 02.01.2025 - 21:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yangında dumandan zehirlenen kadın öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        AKSARAY'da evde çıkan yangında alevlerin arasında kalıp, dumandan etkilenen 4 çocuk annesi Yeter Temel (51), hayatını kaybetti.

        Yangın, saat 14.30 sıralarında Sultanhanı ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde Seyit Mehmet ve Yeter Temel çiftine ait müstakil evde çıktı. Evden dumanların yükseldiğini fark eden çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp haber verdi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri müdahale edip alevleri söndürdü. Ardından içeriye giren ekipler, o sırada ev de yalnız olan Yeter Temel'in cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan ilk incelemede Yeter Temel'in dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirlendi. Ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Bakan Fidan: YPG'nin desteklenmesi kabul edilemez
        Bakan Fidan: YPG'nin desteklenmesi kabul edilemez
        DEM heyetinden Kurtulmuş ve Bahçeli'ye ziyaret
        DEM heyetinden Kurtulmuş ve Bahçeli'ye ziyaret
        Vladimir Putin'in çocukluk ve KGB yılları
        Vladimir Putin'in çocukluk ve KGB yılları
        Galatasaray kritik virajda!
        Galatasaray kritik virajda!
        2 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        2 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Donald Trump: Biden, ABD tarihinin en kötü başkanı
        Donald Trump: Biden, ABD tarihinin en kötü başkanı
        F.Bahçe'den özel prim sistemi!
        F.Bahçe'den özel prim sistemi!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Mikautadze'den G.Saray cevabı!
        Mikautadze'den G.Saray cevabı!
        Madame Tussauds İstanbul kalıcı olarak kapandı
        Madame Tussauds İstanbul kalıcı olarak kapandı
        Karşılıksız çekte 5 yılın zirvesi
        Karşılıksız çekte 5 yılın zirvesi
        İbrahim Çelikkol -3 derecede denize girdi
        İbrahim Çelikkol -3 derecede denize girdi
        2025'te hangi modeller gelecek?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        Mert Günok, Avrupa'da ilk 10'da!
        Mert Günok, Avrupa'da ilk 10'da!
        Köylüler ahır olarak kullanıyordu...
        Köylüler ahır olarak kullanıyordu...
        G.Saray'dan Eyüpspor'a yakın markaj!
        G.Saray'dan Eyüpspor'a yakın markaj!
        Beşiktaş'ın 11'i netleşiyor
        Beşiktaş'ın 11'i netleşiyor
        "Biraz düşünerek çocuk yapsınlar"
        "Biraz düşünerek çocuk yapsınlar"
        ABD'deki araçlı saldırıya dair neler biliniyor?
        ABD'deki araçlı saldırıya dair neler biliniyor?

        Benzer Haberler

        Aksaray'da evde çıkan yangında bir kadın hayatını kaybetti
        Aksaray'da evde çıkan yangında bir kadın hayatını kaybetti
        Kadının çantasını alıp kaçtı, parkta otururken yakalandı
        Kadının çantasını alıp kaçtı, parkta otururken yakalandı
        Cam kemik hastası memur, engelleri görev yaptığı okulda aştı
        Cam kemik hastası memur, engelleri görev yaptığı okulda aştı
        Aksaray'da yeni yılın ilk bebeğinin adı "Cemile" oldu
        Aksaray'da yeni yılın ilk bebeğinin adı "Cemile" oldu
        Aksaray Valisi Kumbuzoğlu, yeni yıla görevi başında giren personeli ziyaret...
        Aksaray Valisi Kumbuzoğlu, yeni yıla görevi başında giren personeli ziyaret...
        Bakan Göktaş: Nevzat Bahtiyar'ın cezasına itiraz edeceğiz (3)
        Bakan Göktaş: Nevzat Bahtiyar'ın cezasına itiraz edeceğiz (3)