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        Eski eşi 13 yerinden bıçaklamıştı; kafatası kemiği iyileşmesi için karnına yerleştirildi

        AKSARAY'daeski eşi Gürsel Gökkaya'nın (29) saldırısında 13 yerinden yaralanan 1 çocuk annesi Azra Şengül Şen'in (23) bıçak darbesi alan kafatası kemiğinin bir parçası, daha sonra yerine konulmak üzere diri kalması için karnına yerleştirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 11:28 Güncelleme: 04.01.2025 - 11:30
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        Eski eşi 13 yerinden bıçaklamıştı; kafatası kemiği iyileşmesi için karnına yerleştirildi
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        AKSARAY'daeski eşi Gürsel Gökkaya'nın (29) saldırısında 13 yerinden yaralanan 1 çocuk annesi Azra Şengül Şen'in (23) bıçak darbesi alan kafatası kemiğinin bir parçası, daha sonra yerine konulmak üzere diri kalması için karnına yerleştirildi.

        Olay, 22 Aralık 2024'te saat 18.30 sıralarında Paşacık Mahallesi 1615'inci Sokak'ta meydana geldi. 1 yıl önce eşinden boşanan ve kızıyla birlikte yaşayan Azra Şengül Şen, evine girmek için bahçe kapısını açıp merdivenlere doğru yöneldiği sırada, eski eşi Gürsel Gökkaya saklandığı yerden çıkıp önünü kesti. Gökkaya, daha sonra bıçakla eski eşine saldırdı. Yüzü, sırtı, kafası ve boğazından 13 bıçak darbesiyle yaralanan kadın yere yığıldı, saldırgan kaçtı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, ihbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Yaralı Şen, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        YENİDEN AMELİYAT EDİLECEK

        İlk ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine alınan ve yaşam mücadelesi veren Şen'in kafatası kemiğine, saldırıda kullanılan bıçağın 8 santimetre girerek zarar verdiği belirlendi. Geçen süreçte yeniden ameliyatı alınan Şen'in, zarar gören kafatası kemiğinin bir parçası alınıp, diri kalması için karın bölgesine yerleştirildi. Kemiğin daha sonra tekrar ameliyatla yerine konulacağı belirtildi. Diğer yandan olaydan 4 gün sonra saklandığı evde yakalanan Gökkaya, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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