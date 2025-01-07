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        Anne ve baba, ziyarete gittikleri kızının köpeğinin saldırısına uğradı

        AKSARAY'da Ramazan Eke (64) ve eşi Fadimana Eke (59), akşam yemeğine gittikleri kızı Alime Erğin'in evinin bahçesinde zincirinden kurtulan çoban köpeğinin saldırısına uğradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 10:42 Güncelleme: 07.01.2025 - 10:45
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        Anne ve baba, ziyarete gittikleri kızının köpeğinin saldırısına uğradı
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        AKSARAY'da Ramazan Eke (64) ve eşi Fadimana Eke (59), akşam yemeğine gittikleri kızı Alime Erğin’in evinin bahçesinde zincirinden kurtulan çoban köpeğinin saldırısına uğradı. Köpeğin kolundan ısırdığı Ramazan Eke ile yüzünden, başından ve ellerinden ısırdığı Fadimana Eke yaralandı.

        Ramazan ve Fadimana Eke çifti, dün saat 16.00 sıralarında Gülağaç ilçesi Demirci beldesinde oturan kızları Alime Ergin'e akşam yemeği davetine gitti. Çift, evin bahçesine girdiğinde, kızlarının beslediği çoban köpeği, bağlı olduğu zincirden kurtulup saldırdı. Köpek, kendilerini korumak isterken yere düşen Ramazan Eke’yi kolundan, eşi Fadimana Eke’yi de yüzünden, başından ve ellerinden ısırdı. Ele geçirdikleri sopayla köpekten kurtulan çift, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        'YEMEK ZEHİR OLDU'

        Tedavilerinin ardından taburcu olan çiftten Ramazan Eke, "Kızım akşam yemeği için bizi davet etti. Biz de eşimle birlikte yemeğe kızımın evine gittik. Köpek bizi görünce saldırdı. Zincirini kırıp bizi bu hale getirdi. Önce bana saldırdı ve beni yıktı. Ben kolumla köpeği itince sırtımda deri mont vardı. Birkaç yerden ısırdı, diş geçiremeyince en son omzumdan ısırdı. Ben yerden kalkınca ise eşime saldırdı. Ben eşimi tamamen parçalamadan sopayla ayırdım. Köpeğin kafasına 3-4 kez sopayla vurunca eşimi bırakıp gitti. Eşimin yüz kısmı, kafası ve ellerinden ısırdı. Yemek bize zehir oldu'' diye konuştu.

        'EŞİM KURTARDI YOKSA BENİ PARÇALAYACAKTI'

        Fadimana Eke ise "Önce eşime saldırıp yıktı. Ben o esnada eşime 'Bu seni yiyecek' dedim. Ondan bana saldırdı. Bana saldırınca beni yere yıkarak bu hale getirdi. Kafamı, kaşımı, dudağımı, ellerimi tutuğu yeri parçaladı. Beni eşim kurtardı, yoksa beni parçalayacaktı" dedi.

        Köpeğin ise kuduz olma ihtimaline karşı, jandarma ekiplerinin talimatıyla 10 gün boyunca Alime Erğin'in ahırında karantinada tutulacağı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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