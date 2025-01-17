38 yıllık öğretmene, 25 yıldır görev yaptığı okulda Ferdi Tayfur şarkılı veda

AKSARAY'da, 38 yıllık meslek hayatını sonlandıran sınıf öğretmeni Naile Belgen Eken (57), 25 yıldır görev yaptığı okulundan sanatçı Ferdi Tayfur'un 'Hatıran Yeter' şarkısıyla uğurlandı. Eken, "38 yıllık öğretmen olarak, 25 yıldır Cumhuriyet İlkokulu’nda görev yapıyorum. Cumhuriyet'in 102'nci yılında Cumhuriyet İlkokulu'ndan emekli olmak ayrı bir duygu" dedi.

Evli ve 2 çocuk annesi sınıf öğretmeni Naile Belgen Eken, ilk olarak Mardin'de görev yaptıktan sonra Aksaray'a atandı. Son 25 yıldır da Cumhuriyet İlkokulu'nda görev yapan Naile Belgen Eken, 38 yıllık meslek hayatını emekli olup noktaladı. Son dersine giren Naile Belgen Eken'e okul yönetimi, mesai arkadaşları ve diğer öğrenciler, sürpriz yapıp sınıfa geldi. Öğretmen Eken, sanatçı Ferdi Tayfur'un 'Hatıran Yeter' şarkısıyla uğurlandı. Sürpriz karşısında duygulanan Eken, "Çok duygulu ve hüzünlüyüm. 38 yıllık öğretmen olarak, 25 yıldır Cumhuriyet İlkokulu’nda görev yapıyorum. İnanın Cumhuriyet'in 102'nci yılında Cumhuriyet İlkokulu'ndan emekli olmak ayrı bir duygu. Okuldan, öğrencilerimden ve meslektaşlarımdan ayrılacağıma çok üzülüyorum. Mesleğimi gururla sonlandırdım" diye konuştu.