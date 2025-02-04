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        Kardeşi ile yeğenini bıçaklayıp polise teslim oldu

        AKSARAY'dabir emlakçıda çıkan kavgada Bülent A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 16:27 Güncelleme: 04.02.2025 - 16:30
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        Kardeşi ile yeğenini bıçaklayıp polise teslim oldu
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        AKSARAY'dabir emlakçıda çıkan kavgada Bülent A. (54), kardeşi Mehmet A. (44) ile yeğeni Şevket A.’yı (22) bıçakla yaraladı. Olay yerinden kaçan Bülent A., daha sonra polise teslim oldu.

        Olay, saat 14.00 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki bir emlakçıda meydana geldi. Bülent A. ile kardeşi Mehmet A. ve yeğeni Şevket A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Bülent A., kardeşi Mehmet A.'yı kasığından, yeğeni Şevket A.'yı karnından bıçakladı. Yaralanan baba-oğul yere yığılırken, Bülent A. olay yerinden kaçarak polis ekiplerine teslim oldu. Apartmanda oturanlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Baba-oğul ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sedyeyle hastaneye götürülen Şevket A., "Amcam bıçakladı bizi. Mevzu çekememezlik. Amcam dükkanımızı bastı" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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