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        Otomobilin çarptığı kadın: Eşim şehir dışında, haber vermeyin, korkar

        AKSARAY'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Bircan B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 14:01 Güncelleme: 05.02.2025 - 14:05
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        Otomobilin çarptığı kadın: Eşim şehir dışında, haber vermeyin, korkar
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        AKSARAY'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Bircan B. (51), yaralandı. "Eşim şehir dışında, görevde. Haber vermeyin, korkar" diyerek sağlık ekiplerinin çağrılmasını isteyen Bircan B., hastaneye kaldırıldı.

        Kaza, saat 12.30 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi 33'üncü Cadde'de meydana geldi. Mobilya dükkanından çıktıktan sonra yol kenarına park ettiği aracına yönelen Bircan B.'ye yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada, Bahri D. (33) yönetimindeki 68 AEG 730 plakalı otomobil çarptı. Yola savrulan kadın yaralandı. Otomobilden inip yaralı kadının yanına giden Bahri D., "Yakınınıza haber verelim mi?" dedi. Bunun üzerine Bircan B., "Eşim şehir dışında, görevde. Haber vermeyin, korkar. Çok ağrım var, sağlık ekiplerine bildirdin" cevabını verdi. Bu sırada çevredekiler de yaralı kadını kardan korumak için üzerine battaniye örttü. İhbarla gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bahri D. polis merkezine götürülürken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri

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