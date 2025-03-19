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        Telefonla 237 bin 500 avroluk dolandırıcılık; 6 tutuklama

        AKSARAY'da telefonla aradığı M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 10:56 Güncelleme: 19.03.2025 - 11:00
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        Telefonla 237 bin 500 avroluk dolandırıcılık; 6 tutuklama
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        AKSARAY’da telefonla aradığı M.Y.'yi (85), kendisini polis olarak tanıtıp, terör olayı soruşturmasına adının karıştığını belirterek 87 bin 500 avro dolandırıp, ikinci kez 150 bin avro daha dolandırmak isteyen A.Y. (28) ve İ.Ç. (44) suçüstü yakalandı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan suç örgütü üyesi 10 kişiden aralarında A.Y. ve İ.Ç.'nin de bulunduğu 6’sı tutuklandı.

        M.Y.'yi 25 Ocak’ta telefonla arayan A.Y., kendisini polis olarak tanıtıp, adının terör olayı soruşturmasına karıştığını hesabındaki veya evindeki paraları alıp, kontrol ettikten sonra tekrar geri iade edeceklerini söyledi. Buna inanan M.Y., bankadaki hesabından 87 bin 500 avro çekip, Aksaray-Adana kara yolunun 15'inci kilometresinde buluştuğu A.Y. ve yanındaki C.Ş.'ye (32) teslim etti.

        150 BİN EURO DAHA DOLANDIRMAK İSTEDİLER

        A.Y., şubat ayı başında M.Y.'yi tekrar arayıp, yine dolandırmak için kandırmak istedi. Bu kez dolandırıldığını anlayan M.Y., polise başvurdu. M.Y., Aksaray Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yönlendirmesiyle kendisini arayan A.Y.'ye banka hesabında 150 bin avro olduğunu, ancak 32 milyon TL değerinde ev ve arsalarının olduğunu, onları da satıp parayı teslim edebileceğini, havanın karlı olması nedeniyle parayı evinde teslim edebileceğini belirtip, bu kez A.Y.'yi kandırdı. A.Y. de 6 Şubat’ta yanındaki sürücü İ.Ç. yönetimindeki 34 LC 64 02 plakalı araçla, Şanlıurfa'dan Aksaray'a geldi. Polis de aracı takibe aldı. A.Y. ve İ.Ç., M.Y.'den polisin verdiği seri numaraları alınmış 150 bin avroyu teslim alıp, geri dönmek için yola çıktı. Polis, takip ettiği aracı Adana kara yolunda düzenlediği operasyonla durdurdu. Operasyonda 150 bin avro ele geçirilirken, A.Y. ve İ.Ç., gözaltına alındı. Yapılan sorgulamalarında Şanlıurfa'dan geldiklerini ve 10 kişilik suç örgütü olduklarını itiraf eden 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

        8 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

        Polis, şüphelilerin itirafı üzerine 8 kişiyi daha yakalamak için çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından Şanlıurfa'da 14 Mart’ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda C.Ş. (30), Ö.Ç. (30), M.Ç. (22), A.F. (22), A.Ç. (38), A.D. (35), H.Ç. (21) ve M.A.D. (35) gözaltına alındı. Evlerindeki telefonlara ise el konuldu. Aksaray'a getirilen 8 kişiden C.Ş., Ö.Ç., M.Ç. ve A.F. tutuklandı. A.Ç. ve A.D. adli kontrol kararıyla, H.Ç. ve M.A.D ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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