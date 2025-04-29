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        Oğlunu odaya kilitleyip, eşini öldürmüştü; gerçek mektupla ortaya çıktı

        AKSARAY'da emekli astsubay Cesur Bulanık'ın (46), oğlu Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 11:37 Güncelleme: 29.04.2025 - 11:37
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        Oğlunu odaya kilitleyip, eşini öldürmüştü; gerçek mektupla ortaya çıktı
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        AKSARAY’da emekli astsubay Cesur Bulanık'ın (46), oğlu Y.T.B.'yi (14) odaya kilitledikten sonra eşi Nazmiye Bulanık'ı (45) tabancayla öldürüp yaşamına son verdiği olayda, çiftin birlikte intihar kararı aldığı belirtildi. Ailenin yakınlarından Soner Erdoğan, “Polisten aldığımız bilgiye göre 5 sayfalık bir veda mektubu bulunmuş. Mektupta birlikte intihar etme kararı aldıkları ve yan yana defnedilmek istediklerinin yazılı olduğu belirtildi” dedi.

        Aksaray'a 2 yıl önce tayini nedeniyle gelip emekli olan ve 6 ay önce de oturduğu eve taşınan Cesur Bulanık, dün saat 17.00 sıralarında oğlu Y.T.B.'yi odasına kilitledi. Tabancayla eşi Nazmiye’yi göğsünden vuran Cesur Bulanık, ardından namluyu kendi başına dayayıp ateşledi. Silah seslerini duyan Y.T.B., 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp yardım istedi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Pencereden eve giren ekipler, çifti kanlar içinde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Nazmiye Bulanık'ın hayatına kaybettiği belirlendi. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Cesur Bulanık da yaşamını yitirdi. Şok geçiren Y.T.B., ekipler tarafından sakinleştirilip Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

        Çiftin cenazeleri, yapılan otopsinin ardından memleketleri Sivas'tan gelen yakınları tarafından alındı. Çiftin çocukları Y.T.B.'nin de teyzesine teslim edildiği öğrenildi. Cenazeleri teslim alan yakınlarından Cesur Bulank’ın teyzesinin oğlu Soner Erdoğan, “Polisten aldığımız bilgiye göre 5 sayfalık bir veda mektubu bulunmuş. Mektupta birlikte intihar etme kararı aldıkları ve yan yana defnedilmek istediklerinin yazılı olduğu belirtildi. Bizler de cenazeleri Gemerek ilçesi Eskiyurt köyünde yan yana toprağa vereceğiz. En son görev yeri Aksaray’dı ve buradan emekli oldu. Dün de ağabeyini arayıp helallik istemiş. Yine birkaç yakınına 'Hakkınızı helal edin' diye mesaj atmış. Biz de şoktayız' dedi.'

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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