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        Çaldığı otomobilin yakıtı bitince, çalışır durumdaki başka otomobili çaldı

        YOZGAT'tan çaldığı otomobille Aksaray'a gelen Batuhan T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 21:50 Güncelleme: 27.05.2025 - 21:55
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        Çaldığı otomobilin yakıtı bitince, çalışır durumdaki başka otomobili çaldı
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        YOZGAT'tan çaldığı otomobille Aksaray'a gelen Batuhan T. (26), yakıt bitince, ATM'den para çeken G.Y.'nin çalışır durumdaki otomobilini çalıp kaçtı. Şüpheli, polis ekiplerinin yaya takibi sonucu 20 dakikada yakalanıp gözaltına alındı.

        Olay, saat 16.00 sıralarında Eski Sanayi girişinde meydana geldi. Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinden bir otomobili çalıp kaçan Batuhan T., bir büfeden de hırsızlık yaptı. Şüpheli daha sonra çaldığı otomobille Aksaray’a geldi. Batuhan T.'nin çaldığı otomobilin yakıtı bitince, G.Y.'nin ATM'den para çekerken çalışır durumda bıraktığı 68 AD 216 plakalı otomobilini çalıp kaçtı. G.Y. durumu polis ekiplerine bildirdi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Batuhan T.'nin anahtarını bırakıp kaçtığı otomobilin Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinden çalınan bir otomobil olduğunu belirledi. Ekipler sorgulamasında Batuhan T.'nin 3 farklı hırsızlık olayına karıştığını tespit etti. Çaldığı otomobille şehir merkezinde dolaşan Batuhan T., polisleri görünce otomobili bırakıp kaçmaya başladı. Şüpheli, polis ekiplerinin 20 dakikalık kovalamacası sonucu Minarecik Mahallesi'nde yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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