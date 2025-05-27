15 yaşındaki çocuk çobanı öldürdü; tüfeği almaya çalışan kendi babası da yaralandı (2)

Aksaray'da N.D.'nin (15), koyun otlatma meselesi yüzünden çıkan kavgada av tüfeğiyle vurarak ağır yaraladığı çoban Veyis Ergin (34), yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Yakalanan N.D.’nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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