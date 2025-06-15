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        Aksaray'da sert iniş yapan sıcak hava balonu sürüklendi; pilot öldü, 12 yaralı (2)

        10KİŞİ TABURCU OLDUAksaray'da Endonezyalı turist kafilesini gezdiren sıcak hava balonunun anlık rüzgar değişimi nedeniyle sert iniş yapıp, sepetin sürüklendiği kazada yaralanan 12 kişiden 10'u taburcu oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 11:54 Güncelleme: 15.06.2025 - 11:54
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        Aksaray'da sert iniş yapan sıcak hava balonu sürüklendi; pilot öldü, 12 yaralı (2)
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        10KİŞİ TABURCU OLDU

        Aksaray'da Endonezyalı turist kafilesini gezdiren sıcak hava balonunun anlık rüzgar değişimi nedeniyle sert iniş yapıp, sepetin sürüklendiği kazada yaralanan 12 kişiden 10'u taburcu oldu. 10 kişinin konakladıkları Nevşehir'e gidecekleri öğrenildi. Tedavisi devam eden 2 yaralanın da talepleri üzerine Nevşehir'e sevk edileceği belirtildi.

        BAKANLIK: İNCELEME BAŞLATILDI

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, bugün sabah saatlerinde Aksaray Ihlara bölgesinden havalanan bir sıcak hava balonunun, kalkış sonrası hava koşullarındaki ani değişim nedeniyle sert iniş yapmak zorunda kaldığı belirtilerek, "Yaralanan yolcular hastaneye sevk edilmiş olup 12 yolcu tedavi altına alınmıştır. Balonun pilotu ise ne yazık ki meydana gelen sert iniş neticesinde hayatını kaybetmiştir. Kalkış anında meteorolojik şartların uçuşa elverişli olduğu, ancak bölgede beklenmedik şekilde rüzgarın çıkması sonucu iniş kararı alındığı anlaşılmıştır. Olayla ilgili olarak Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı (UEİMB) tarafından teknik inceleme süreci başlatılmıştır. Gelişmeler anlık olarak takip edilmektedir" denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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