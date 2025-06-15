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        Havuza düşen 1 yaşındaki Asaf, kalp masajıyla hayata döndürüldü

        AKSARAY'da ziyarete gittikleri akrabalarının evinin önündeki havuza düşen Asaf Gökkaya'nın (1) duran kalbi, sağlık görevlilerinin müdahalesiyle tekrar çalıştırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 22:48 Güncelleme: 15.06.2025 - 22:50
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        Havuza düşen 1 yaşındaki Asaf, kalp masajıyla hayata döndürüldü
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        AKSARAY’da ziyarete gittikleri akrabalarının evinin önündeki havuza düşen Asaf Gökkaya'nın (1) duran kalbi, sağlık görevlilerinin müdahalesiyle tekrar çalıştırıldı.

        Olay, saat 19.00 sıralarında Yanyurt köyünde meydana geldi. Ali ve Fadimana Gökkaya çifti, köydeki akrabaları Ahmet Gökkaya'yı ziyarete gitti. Çiftin çocukları Asaf Gökkaya, oynadığı sırada dengesini kaybedip evin önündeki havuza düştü. Durumu fark eden aile fertleri çocuğu sudan çıkardı. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle duran kalbi tekrar çalıştırılan Asaf, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Asaf, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

        Hastaneye gelen Gökkaya çifti ise gözyaşlarına hakim olamadı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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