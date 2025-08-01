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        Pompalı tüfekle kuzenini öldürdü

        AKSARAY'da, Afganistan uyruklu Abdulbasır Jumali (26), amcasının oğlu Bismallah Jumali'yi (26) pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 12:59 Güncelleme: 01.08.2025 - 13:05
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        Pompalı tüfekle kuzenini öldürdü
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        AKSARAY'da, Afganistan uyruklu Abdulbasır Jumali (26), amcasının oğlu Bismallah Jumali'yi (26) pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Jumali’nin cinayeti, kendi eşini kıskandığı için işlediği belirtildi.

        Olay, saat 01.00 sıralarında, Ortaköy ilçesi Kızı Mahallesi'nde meydana geldi. Abdulbasır Jumali, kuzeni Bismallah Jumali'nin evine gitti. Abdulbasır Jumali, burada çıkan tartışmada pompalı tüfekle Bismallah Jumali'ye ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların boynuna isabet ettiği 1 çocuk babası Bismallah Jumali, yere yığıldı. Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, Bismallah Jumali'nin öldüğünü belirledi. Jumali'nin cansız bedeni, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Bismallah Jumali'nin, bugün Ortaköy ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

        Öte yandan olaydan sonra kaçan Abdulbasır Jumali’nin Aksaray-Ankara kara yolunda yakalandığı belirtildi. Jumali’nin cinayeti, kendi eşini kıskandığı için işlediği belirtildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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