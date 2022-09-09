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Bakan Murat Kurum "Yüz Yüze Gönül Gönüle Aksaray" programında konuştu:

AA

Bakan Murat Kurum "Yüz Yüze Gönül Gönüle Aksaray" programında konuştu:

AKSARAY (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni sosyal konutları 81 ilde ve ilçede vatandaşlara kazandıracaklarını belirterek, "Gençlerimiz, emeklilerimiz, şehit ve gazi ailelerimiz, asgari ücretli vatandaşlarımız aldıkları maaşla ev alabilecekler." dedi.

"Yüz Yüze Gönül Gönüle Aksaray" programı kapsamında bir otelde vatandaşlarla bir araya gelen Kurum, bu gibi programları çok önemsediğini, şehrin tüm noktalarına ulaşacaklarını, işçisiyle, emeklisiyle, öğrencisiyle, turizmcisiyle ve tüm sektörlerin temsilcileriyle bir araya geldiklerini söyledi.

AK Parti olarak 20 yıldır her şehirde vatandaşların gönlüne girmek suretiyle hizmetler yaptıklarını aktaran Kurum, şöyle konuştu:

"İnşallah 4 gün sonra tüm Türkiye'ye Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan büyük bir müjde verecek. Bu müjde çerçevesinde yeni sosyal konutlarımızı 81 ilimizde ve ilçelerimizde vatandaşlarımıza kazandırıyor olacağız. Gençlerimiz, emeklilerimiz, şehit ve gazi ailelerimiz, asgari ücretli vatandaşlarımız aldıkları maaşla ev alabilecekler. Gençlerimiz okullarını bitirdiklerinde, hayata atılacakları an yine bu sosyal konut projesinden faydalanabilecekler. Hem sosyal konut hem de altyapılı arsa vereceğiz inşallah. Vatandaşlarımız, altyapısını ve imar planını hazırladığımız bu arsalarda kendi evlerini yapabilecekler."

- "Bunun örneğini dünyanın hiçbir yerinde göremezsiniz"

Kurum, Türkiye'de milyonlarca konutu vatandaşlarına müjdeleyen bir duruşun ve iktidarın olduğunu ifade etti.

Bu kapsamda da Türkiye'de bu güne kadar 1 milyon 170 bin konut yapan bir iradenin bulunduğunu anlatan Kurum, "Bu çok önemli bir iradedir. Bunun örneğini dünyanın hiçbir yerinde göremezsiniz. 20 yılda geleceksiniz vatandaşınıza, asgari ücret alana, alt gelir grubuna sosyal konut üreteceksiniz." dedi.

Kurum, bir tarafta da milletin namına tek bir hayırlı işe imza atmayanların bulunduğunu bildirdi.

Sürekli bahanelerin arkasına sığınan bir muhalefetin olduğunu belirten Kurum, şunları kaydetti:

"Biz bakıyoruz ki bu anlayış hiçbir yere bugüne kadar gitmedi. Allah'ın izniyle de bundan sonra gitmeyecektir. Bir taraf da bu anlayış varken diğer taraftan da her afette milletin yardımına koşan bir irade var. O irade bugün nasıl Aksaray'da milletinin yanındaysa, o günde afet alanlarında vatandaşın ve milletimizin acılarına ortak olmak, acıları dindirmek için sahada bir fiil çalışmak için var. Bu çerçevede Elazığ ve Malatya'da çok güzel işler yaptık. Yine güzel İzmir'imize 5 bin 500 konut kazandırdık. Şehre değer ve kimlik katacak bir projeyi tamamladık."

- "Milletimizin yararına, geleceği adına hiçbir vaatte bulunamıyorlar"

Kurum, hiçbir zaman milleti ve vatandaşı yalnız bırakmadıklarını, bu anlayışla çalışmaya da devam edeceklerini söyledi.

Altı muhalefet partisinin ara ara toplantı yaptığını, bu toplantılarda kulaktan kulağa konuştuklarını aktaran Kurum, şöyle devam etti:

"Baştaki söyleyen 'Ahmet' dediğinde sonundaki 'Mehmet' olarak anlıyor. Kulaktan kulağa sessiz konuştukları için kendileri de ne konuştuklarını bilmiyorlar. Bu kapsamda da ne bir söylemleri var, ne adayları belli, ne millete vaatleri belli. Maalesef bu anlayışla 6'lı masa, her hafta toplanıyorlar, kahvaltı yapıyorlar, öğleden sonra çay toplantıları yapıyorlar, bu toplantılar sonrasında da bir A4 kağıdına yazıları doldurmak suretiyle bildiri yayınlıyorlar. Milletimizin yararına, geleceği adına hiçbir vaatte bulunamıyorlar.

Aslında bulunmak gibi aslında bir dertleri de yok. Burada davul birinin elinde, tokmak başka birinin elinde maalesef. Bu anlayışla çalışmaya çalışıyorlar. Sürekli bir tehdit diliyle konuşuyorlar. Vatandaşı, milletimizi, yüklenicileri ve bürokratları tehdit ediyorlar. Onlar tehdit ededursunlar biz aziz milletimizle yüz yüze gönül gönüle hizmetlerimizi yapmaya devam edeceğiz. İnşallah 2023'de de Cumhur İttifakımızı rekor bir oyla desteklemek suretiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeni yüzyılın, inşallah, başkanı yapacağız."

Konuşmaların ardından Bakan Kurum ve beraberindekiler Belediye Başkanları İstişare Toplantısı'na katıldı.

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