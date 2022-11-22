Aksaray'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı

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AKSARAY (AA) - Aksaray'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gülağaç ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

H.S, İ.K. ve M.B'nin zaman zaman ilçeye getirdikleri uyuşturucuyu sattığı belirlendi.

Şüpheliler, ikametlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Zanlıların otomobil ve adreslerinde yapılan aramada, bir miktar esrar, metamfetamin ve kenevir tohumu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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