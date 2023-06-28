Aksaray'da bariyerlere çarpan otomobildeki çocuk öldü, 7 kişi yaralandı

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AKSARAY (AA) - Aksaray'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

İbrahim Kaplan idaresindeki 34 GHY 552 plakalı otomobil, Ankara-Niğde otoyolu Ortaköy gişeleri mevkisinde bariyerlere çarptı.

Kazada, sürücü ile araçtaki Abdulrauf Kaplan (67), Filiz Kaplan (24), Ahmet Kaplan (3), Abdulrauf Kaplan (6), Nisa Nur Sakin Üzüm (25) ve Ali Can Üzüm (26) yaralandı, Cafer Asil Üzüm (1) hayatını kaybetti.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Burada tedaviye alınanlardan Nisa Nur Sakin Üzüm'ün durumunun ağır olduğu öğrenildi.





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