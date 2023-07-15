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        Aksaray'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 01:34
        Aksaray'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

        AKSARAY (AA) - Aksaray'da çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

        Gülağaç ilçesine bağlı Demirci Beldesi'nde Lütfü U. (48) ile Ferit İ. arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Lütfü U'yu kolu ve kalbinden bıçaklayan şüpheli Ferit İ, olay yerinden kaçtı.

        İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı Lütfü U'nun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Jandarma ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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