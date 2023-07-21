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        Aksaray Aile Destek Merkezi'nde açılan kurslar ilgi görüyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 15:37
        Aksaray Aile Destek Merkezi'nde açılan kurslar ilgi görüyor

        AKSARAY (AA) - Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Aksaray Aile Destek Merkezini ziyaret etti.

        Aydoğdu ve beraberindekiler merkezde açılan kurs ve eğitim programlarına katılan kadınlarla görüştü.

        Yetkililerden bilgi alan Aydoğdu, gazetecilere, açılan kurslara katılan kadınların üç ay süren kurs sonunda sertifika aldığını söyledi.

        Kadınların kalifiye eleman ihtiyacı olan iş yerlerinde de istihdam edilebildiğini belirten Aydoğdu, şöyle konuştu:

        "Merkezimiz kısa süre önce hizmete girdi. Burada çok güzel bir ortam sağlandı. Dezavantajlı kesimde yer alan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından desteklenen ailelerimizin kadın üyeleri burada açılan meslek edindirme kurslarımıza geliyor. İlk etapta aşçılık, halı dokuma ve tekstil üzerine kurslarımızı açtık. Merkezimiz bünyesinde açtığımız kreş ile kurslara katılan vatandaşlarımızın küçük çocuklarını burada misafir ediyoruz. Anneleri merkezdeki kurslarda eğitim görürken onlarda uzman eğitmenlerimiz eşliğinde eğlenceli vakit geçiriyorlar. Böylece kurslara sürekli devam katılımı sağlayarak kadınların çalışma hayatında yer almalarını, onların kalifiye bir eleman olarak istihdam edilmelerini ve yine kendi iş yerini açmak isteyenler içinde gerekli bütün eğitimleri bu merkezde vermiş oluyoruz."

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