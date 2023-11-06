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        Aksaray'da apartmanın üçüncü katına bırakılan motosikletin çalınması güvenlik kamerasında

        Aksaray'da iki kişinin apartmandaki motosikleti çalması, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 12:05 Güncelleme: 06.11.2023 - 12:05
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        Aksaray'da apartmanın üçüncü katına bırakılan motosikletin çalınması güvenlik kamerasında
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        Aksaray'da iki kişinin apartmandaki motosikleti çalması, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Tacin Mahallesi'nde, Mustafa A, apartmanda oturduğu 3. katın merdiven boşluğuna bıraktığı motosikletinin çalındığını fark ederek durumu polise bildirdi.

        İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, apartmandaki güvenlik kamerasını incelemeye aldı.

        Güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan görüntülerde, 2 şüphelinin apartmana girdikten bir süre sonra motosikletle çıkarak uzaklaşmaları yer aldı.

        Ekiplerin şüphelilerin yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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