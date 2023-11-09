Aksaray Valisi Kumbuzoğlu'ndan "10 Kasım" mesajı

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85'inci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kumbuzoğlu, mesajında, ülkenin ve milletin ortak değeri olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve rahmetle yad ettiklerini belirtti.

Atatürk'ün, Türk tarihinin en büyük askeri ve siyasi dehalarından birisi olduğunu vurgulayan Kumbuzoğlu, şunları kaydetti:

"Sadece onun yolundan giden bizler değil, aynı zamanda, taraflı tarafsız, hatta savaş meydanlarında yendiği yabancılar bile onun hakkını teslim etmişler, azami derece saygı göstermişlerdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, devlet adamlığı, bilgisi, görgüsüyle yediden yetmişe herkesin gönlüne de girebilmiştir. Onun içindir ki bugün, bizimle birlikte, dünyanın neresinde olursa olsun, bütün mazlumlar bu hüznü yüreklerinin derinliğinde yaşıyor. Cumhuriyetimizin ikinci asrının Türkiye yüzyılı olması için onun ilke ve inkılapları ışığında azimle çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, vefatının 85'inci yılında, Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyoruz."