Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi

Salon:Aksaray

Hakemler:İsmail Yıldırım, Furkan Salduz

Kuzeyboru: Gamze Kılıç, Gonzales, Cemre Erkul, Begiç, Tuğba İvegin, Büşra Kılıçlı (Dilek Kınık, Sinem Bayazıt)

Karayolları: Dilay Özdemir, Ezgi Arslan, Ceren Baysal, Elif Boran, Eylül Durgun, Strunjak (Alara Altındağ, Selin Navruz, Leban)

Setler: 25-20, 26-24, 25-18

Süre: 77 dakika (23, 28, 26)

AKSARAY

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