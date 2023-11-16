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        Aksaray'da akrabasının evinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı

        Aksaray'da gurbetçi akrabalarının evinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 16:22 Güncelleme: 16.11.2023 - 16:22
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        Aksaray'da akrabasının evinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı
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        Aksaray'da gurbetçi akrabalarının evinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Pamucak Mahallesi'nde bir ikametten ev eşyası çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

        Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheli A.T. (38) ve S.F.Ö'yü (40) Bahçesaray Mahallesi'nde saklandığı ikamette yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.T, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, S.F.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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