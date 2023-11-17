Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tırla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

B.A'nın (50) kullandığı tırı kent girişinde takibe alan ekipler, Aksaray-Adana kara yolundaki uygulama noktasında aracı durdurdu.

Yapılan aramada tırın kasasındaki otomobilin tekerlerine gizlenmiş 62 kilogram skunk ele geçirdi.

Ekipler, sürücü B.A. ve tırdaki M.A. (44) ve B.A.G'yi (31) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.