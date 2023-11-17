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        Aksaray'da otomobilin çarptığı yaşlı kadın öldü

        Aksaray'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 22:50 Güncelleme: 17.11.2023 - 22:50
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        Aksaray'da otomobilin çarptığı yaşlı kadın öldü
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        Aksaray'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

        Yaşar Özer Yılmaz'ın (23) kullandığı 68 ADV 745 plakalı otomobil, Mithat Gürsoy Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Saadet Ataç'a (77) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ağır yaralanan ve ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ataç müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Sürücü gözaltına alındı.

        Öte yandan, Ataç'ın, Kahramanmaraş merkezli depremde, enkazdan yaralı kurtarıldıktan sonra ailesiyle Aksaray'a geldiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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