Aksaray'da otomobilin çarptığı yaşlı kadın öldü

Aksaray'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Yaşar Özer Yılmaz'ın (23) kullandığı 68 ADV 745 plakalı otomobil, Mithat Gürsoy Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Saadet Ataç'a (77) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan ve ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ataç müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Sürücü gözaltına alındı.

Öte yandan, Ataç'ın, Kahramanmaraş merkezli depremde, enkazdan yaralı kurtarıldıktan sonra ailesiyle Aksaray'a geldiği öğrenildi.