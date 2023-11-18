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        Aksaray'da kardeşi tarafından bıçaklanan ağabey yaralandı

        Aksaray'da kardeşinin bıçakla yaraladığı öne sürülen ağabey hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 11:21 Güncelleme: 18.11.2023 - 11:21
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        Aksaray'da kardeşi tarafından bıçaklanan ağabey yaralandı
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        Aksaray'da kardeşinin bıçakla yaraladığı öne sürülen ağabey hastaneye kaldırıldı.

        Ereğli Kapı Mahallesi'nde ikamet eden F.M.A. (19) ile kardeşi Y.A. (14) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.A'nın ağabeyini bıçakla yaraladığı iddia edildi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

        F.M.A, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Y.A, polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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