Aksaray'da kardeşi tarafından bıçaklanan ağabey yaralandı

Aksaray'da kardeşinin bıçakla yaraladığı öne sürülen ağabey hastaneye kaldırıldı.

Ereğli Kapı Mahallesi'nde ikamet eden F.M.A. (19) ile kardeşi Y.A. (14) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.A'nın ağabeyini bıçakla yaraladığı iddia edildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

F.M.A, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Y.A, polis merkezine götürüldü.