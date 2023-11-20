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        Aksaray'da bir doktor park yeri yüzünden tartıştığı meslektaşını çakıyla yaraladı

        Aksaray'da park yeri yüzünden çıkan kavgada bir doktor meslektaşı tarafından çakıyla yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 22:21 Güncelleme: 20.11.2023 - 22:31
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        Aksaray'da bir doktor park yeri yüzünden tartıştığı meslektaşını çakıyla yaraladı
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        Aksaray'da park yeri yüzünden çıkan kavgada bir doktor meslektaşı tarafından çakıyla yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Şeyh Hamit Mahallesi'nde ikamet eden kentteki özel bir hastanede doktor olan Mustafa D. (33), ile Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli doktor N.A.K, otoparkta park yeri yüzünden tartıştı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.A.K, çakıyla Mustafa D'yi yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa D'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        N.A.K, polis merkezine götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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