Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Aksaray'da şehitler düzenlenen etkinlikle anıldı

        Aksaray'da şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 14:48 Güncelleme: 02.01.2024 - 15:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aksaray'da şehitler düzenlenen etkinlikle anıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aksaray'da şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

        Aksaray Belediyesi ve İl Müftülüğünce Ulu Cami'de düzenlenen etkinlikte Beştepe Millet Cami İmam Hatibi Fatih Kaya, şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu.

        Öğle namazı sonrasında Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için İl Müftüsü Veysel Işıldar dua etti.

        Vatandaşlara ikramlarda bulunulmasının ardından etkinlik sona erdi.

        Programa, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Belediye Başkanı Evren Dinçer ve İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu ile çok sayıda vatandaş katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kayıp olarak aranıyordu... Çekyatın içinde ölü bulundu!
        Kayıp olarak aranıyordu... Çekyatın içinde ölü bulundu!
        Tokyo'da 2 uçak pistte çarpıştı
        Tokyo'da 2 uçak pistte çarpıştı
        Kadın cinayetlerinde yürek yakan tablo!
        Kadın cinayetlerinde yürek yakan tablo!
        Japonya'da peş peşe depremler!
        Japonya'da peş peşe depremler!
        Sokakta çıkan çatışmada 15 yaşındaki Büşra öldü!
        Sokakta çıkan çatışmada 15 yaşındaki Büşra öldü!
        Japonya, geçtiğimiz yüzyılda depremlerden hangi dersleri çıkardı?
        Japonya, geçtiğimiz yüzyılda depremlerden hangi dersleri çıkardı?
        Fenerbahçe'de kadro netleşiyor
        Fenerbahçe'de kadro netleşiyor
        O kentimizden kara haber... Yılın ilk kadın cinayeti!
        O kentimizden kara haber... Yılın ilk kadın cinayeti!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Borsa ve altın 2024'e nasıl başladı?
        Borsa ve altın 2024'e nasıl başladı?
        Üç kardeşten babalarıyla ilgili kan donduran iddia!
        Üç kardeşten babalarıyla ilgili kan donduran iddia!
        2023'ün en güzel yüzü belli oldu
        2023'ün en güzel yüzü belli oldu
        "Cezalar keşke daha caydırıcı olsa"
        "Cezalar keşke daha caydırıcı olsa"
        'Kraliçe Mary' sahnede
        'Kraliçe Mary' sahnede
        1400 yıllık sikkeler testinin içinden çıktı
        1400 yıllık sikkeler testinin içinden çıktı
        Enflasyona göre maaş zammı senaryoları
        Enflasyona göre maaş zammı senaryoları
        10 numara emekli!
        10 numara emekli!
        Uzmanı o soruya cevap verdi... İstanbul'a 11 Ocak'ta kar yağacak mı?
        Uzmanı o soruya cevap verdi... İstanbul'a 11 Ocak'ta kar yağacak mı?
        "Beklentimiz konut kredisi hamlesi"
        "Beklentimiz konut kredisi hamlesi"
        Bitcoin 21 ayın zirvesinde
        Bitcoin 21 ayın zirvesinde

        Benzer Haberler

        Aksaray Valisi Kumbuzoğlu, uygulama noktasında kolluk kuvvetlerinin yeni yı...
        Aksaray Valisi Kumbuzoğlu, uygulama noktasında kolluk kuvvetlerinin yeni yı...
        Kapadokya'nın gözdesi Ihlara Vadisi'nde yeni yıl yoğunluğu
        Kapadokya'nın gözdesi Ihlara Vadisi'nde yeni yıl yoğunluğu
        İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Aksaray'da partililerle buluştu:
        İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Aksaray'da partililerle buluştu:
        Aksaray'daki arazi kavgasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Aksaray'daki arazi kavgasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Akşener: Partimize uzanan eller var, o elleri parça parça edeceğim
        Akşener: Partimize uzanan eller var, o elleri parça parça edeceğim
        Aksaray´da arazi kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
        Aksaray´da arazi kavgası: 1 ölü, 1 yaralı