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        Aksaray'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Aksaray'da hafif ticari aracın pak halindeki araçlara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 13:59 Güncelleme: 05.07.2024 - 13:59
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        Aksaray'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı
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        Aksaray'da hafif ticari aracın pak halindeki araçlara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Yabancı uyruklu S.O.N'nin kullandığı 68 EA 764 plakalı hafif ticari araç, Hacı Hasanlı Mahallesi'nde park halindeki 3 araca çarptı.

        Kazada sürücü ile diğer araçlardaki Kader İ. ve İsmail İ. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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