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        Nesli tehlike altındaki Anadolu dişli sazancık balığı Tuz Gölü havzasında sulak alanda görüldü

        ZEKERİYA KARADAVUT / HACI ÖZKAN - Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde yürütülen çalışmalarda, nesli tükenme tehlikesi altında olan "Aphanius Anatoliae (Anadolu dişli sazancık)" balığı görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 11:09 Güncelleme: 26.07.2024 - 11:09
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        Nesli tehlike altındaki Anadolu dişli sazancık balığı Tuz Gölü havzasında sulak alanda görüldü
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        ZEKERİYA KARADAVUT / HACI ÖZKAN - Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde yürütülen çalışmalarda, nesli tükenme tehlikesi altında olan "Aphanius Anatoliae (Anadolu dişli sazancık)" balığı görüldü.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen "Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi Tür ve Habitatların Araştırılması, Korunması ve İzlenmesi" projesiyle, nesli tehdit ve tehlike altında bulunan türleri yaşatmak, korumak ve gelecek nesillere aktarmak için çalışmalar yapılıyor.

        Bu kapsamda bölgede çalışmalar yürüten proje koordinatörü, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Karataş ve ekibi, nesli tükenme tehlikesi altında olan Anadolu dişli sazancık balığını kayıt altına aldı.

        Karataş, AA muhabirine, projeyle bölgede bitki ve hayvan çeşitlerini araştırdıklarını söyledi.

        Endemik Anadolu dişli sazancık balığının dünyada sadece Konya kapalı havzasında yaşadığını anlatan Karataş, şöyle konuştu:

        "Bu balığımızın yaklaşık 50 yıldır soyunun tükendiği düşünülüyordu. Balığı Tuz Gölü'nde Eskil ilçesi yakınlarındaki bir sulak alanda keşfettik. Bu durum bizleri çok memnun etti. Tuz Gölü'nün etrafı çöl olarak tabir ediliyor. Buna rağmen su kaplumbağaları olan doğal su kaynakları bulduk. Yine endemik tür olan ve tuzu seven lale familyasından kılıç otunu bulduk. Tuz Gölü'nde tuzu seven birçok endemik bitki var. Bunlar Türkiye ve dünyada başka bir mıntıkada görünmüyor. Yani çöl olarak görülen yerler birer doğa harikası. Tuzcul habitatları seven canlılar burayı çok seviyor."

        - "Su kaynakları çok küçük, alanlar her an tehdit altında"

        Karataş, Tuz Gölü'nün binlerce kuş türü için konaklama, üreme ve büyüme merkezi olduğunu, ayrıca endemik bitki ve balık türlerini barındırdığını vurguladı.

        Tuz Gölü çevresinde incelemelerin sürdüğünü dile getiren Karataş, şunları kaydetti:

        "Anadolu dişli sazancık balığının tükenmediğini görmek bizleri sevindirdi. Bulunduğu su kaynakları çok küçük alanlar, her an tehdit altında. Su alanlarının bazıları 3-5 metrelik, bazıları ise 1 parmak kalınlığında akan yerler. Yapılacak bir artezyen çalışmasıyla oraya gelen su kaynağı kuruyabilir. Suyun çekildiği alanda balığımız yok olabilir. Balığın fotoğrafını ve videosunu çekip uzman arkadaşlara gönderdim. Onlardan da teyit aldım. Yani Tuz Gölü'nde çok güzel gelişmeler var ancak her an tehlike altındalar. Su kaynakları sürekli azalıyor."

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