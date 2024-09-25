Aksaray'da minibüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
Aksaray'da minibüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Aksaray'da minibüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Ramazan Hüyük (50) idaresindeki 68 KP 279 plakalı otomobil, Aksaray-Ankara kara yolu Topakkaya beldesi mevkisinde Tahsin D'nin (26) kullandığı 68 FO 945 plakalı minibüsle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücülerden Hüyük'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.
Minibüsün sürücüsü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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