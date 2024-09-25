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        Aksaray'da minibüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

        Aksaray'da minibüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 14:37 Güncelleme: 25.09.2024 - 14:37
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        Aksaray'da minibüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
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        Aksaray'da minibüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Ramazan Hüyük (50) idaresindeki 68 KP 279 plakalı otomobil, Aksaray-Ankara kara yolu Topakkaya beldesi mevkisinde Tahsin D'nin (26) kullandığı 68 FO 945 plakalı minibüsle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücülerden Hüyük'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Minibüsün sürücüsü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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