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        Aksaray'da gümrük kaçağı 12 telefon ve elektronik eşya ele geçirildi

        Aksaray'da gümrük kaçağı 12 telefon ve elektronik eşya ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 15:47 Güncelleme: 27.09.2024 - 15:47
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        Aksaray'da gümrük kaçağı 12 telefon ve elektronik eşya ele geçirildi
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        Aksaray'da gümrük kaçağı 12 telefon ve elektronik eşya ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, ihbar üzerine F.A. ve A.A'nın kent merkezindeki iş yerinde ve ikametinde yaptığı aramada 12 cep telefonu, 62 elektronik sigara, 250 şarj cihazı, 650 şarj kablosu, 2 bin 245 telefon kılıfı, 875 ekran koruyucu cam, 250 cep telefonu kamera lensi, 11 kablosuz kulaklık, 2 akıllı saat ve 30 kilogram kaçak çay ele geçirdi.

        Şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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