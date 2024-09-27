Aksaray'da gümrük kaçağı 12 telefon ve elektronik eşya ele geçirildi

Ekipler, ihbar üzerine F.A. ve A.A'nın kent merkezindeki iş yerinde ve ikametinde yaptığı aramada 12 cep telefonu, 62 elektronik sigara, 250 şarj cihazı, 650 şarj kablosu, 2 bin 245 telefon kılıfı, 875 ekran koruyucu cam, 250 cep telefonu kamera lensi, 11 kablosuz kulaklık, 2 akıllı saat ve 30 kilogram kaçak çay ele geçirdi.

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