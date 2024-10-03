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        Aksaray merkezli 17 ildeki "Narkoçelik-41" operasyonunda yakalanan 20 zanlı adliyede

        Aksaray merkezli 17 ildeki "Narkoçelik-41" operasyonunda gözaltına alınan 159 şüpheliden 20'si adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 11:41 Güncelleme: 03.10.2024 - 11:41
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        Aksaray merkezli 17 ildeki "Narkoçelik-41" operasyonunda yakalanan 20 zanlı adliyede
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        Aksaray merkezli 17 ildeki "Narkoçelik-41" operasyonunda gözaltına alınan 159 şüpheliden 20'si adliyeye sevk edildi.

        Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç işlemek için örgüt kurma, üye olma ve yönetme", "uyuşturucu ticareti", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan 20'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Aksaray Adliyesi'ne götürüldü.

        Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Soruşturma kapsamında 116'sı Aksaray'da, 43'ü diğer kentlerde olmak üzere 17 ilde 159 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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