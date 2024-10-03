Aksaray merkezli 17 ildeki "Narkoçelik-41" operasyonunda yakalanan 20 zanlı adliyede

Soruşturma kapsamında 116'sı Aksaray'da, 43'ü diğer kentlerde olmak üzere 17 ilde 159 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç işlemek için örgüt kurma, üye olma ve yönetme", "uyuşturucu ticareti", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan 20'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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