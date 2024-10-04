İsrail'in saldırıları Aksaray'da protesto edildi
Aksaray'da, İsrail'in saldırılarına tepki gösterildi.
Aksaray'da, İsrail'in saldırılarına tepki gösterildi.
Cuma namazının ardından Saadet Partisi İl Başkanlığı'nda toplanan grup adına açıklama yapan Saadet Partisi Aksaray İl Başkanı Vahit Arık, onlarca yıldır emperyalist batının desteği ve işbirliğiyle İsrail'in, Filistin'de soykırım ve işgal yaptığını söyledi.
İsrail'in okulları, camileri, hastaneleri ve sivil yaşam alanlarını bombaladığını vurgulayan Arık, "Yaşlı, kadın, çocuk demeden mazlumların üzerine ölüm yağdırıyor. Bu süreçte tüm savaş suçlarını işleyen, uluslararası tüm hukuk kurallarını yok sayan İsrail'e karşı maalesef somut adımlar atılmamıştır. Batının bu iki yüzlü politikalarına yabancı değiliz. Bizler ilk günden itibaren hedefin sadece Filistin olmadığını söyledik. İsrail, tüm bölgeyi kan gölüne çevirmek istiyor. Son günlerde Lübnan'da da vahşet başlatmıştır." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.