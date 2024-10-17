Aksaray'da 250 şişe gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi
Aksaray'da, 250 şişe gümrük kaçağı parfüme el konuldu.
Aksaray'da, 250 şişe gümrük kaçağı parfüme el konuldu.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olaylarının önüne geçmek amacıyla çalışma başlattı.
Yapılan teknik ve fiziki çalışmanın ardından harekete geçen ekipler, kargo aracında, gümrük kaçağı 250 şişe parfüm ele geçirdi.
İstanbul'dan, kargoyla gümrük kaçağı parfüm gönderen iki kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
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