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        Aksaray'da 1 kilo 252 gram sentetik uyarıcı ele geçirildi

        Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 19:37 Güncelleme: 25.10.2024 - 19:54
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        Aksaray'da 1 kilo 252 gram sentetik uyarıcı ele geçirildi
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        Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

        Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında N.O. (36), N.G. (25) ve K.G’nin (33) kent merkezindeki adreslerine operasyon düzenlendi.

        Adreslerdeki aramada, 1 kilo 252 gram sentetik uyarıcı, 2 hassas terazi, 22.235 dolar, 34.500 Türk lirası, 14 çeyrek altın, 3 bilezik, 2 altın küpe, 1 altın kolye ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Bu kişilerden N.O. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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