Aksaray'da 1 kilo 252 gram sentetik uyarıcı ele geçirildi
Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.
Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında N.O. (36), N.G. (25) ve K.G’nin (33) kent merkezindeki adreslerine operasyon düzenlendi.
Adreslerdeki aramada, 1 kilo 252 gram sentetik uyarıcı, 2 hassas terazi, 22.235 dolar, 34.500 Türk lirası, 14 çeyrek altın, 3 bilezik, 2 altın küpe, 1 altın kolye ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Bu kişilerden N.O. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
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