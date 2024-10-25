Aksaray'da tır ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kazada yaralanan tır sürücüsü Erdem Ünal ve yanında bulunan oğlu Yılmaz Ünal (17) , ambulanstaki tedavilerinin ardından ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

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