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        Aksaray'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 11:33 Güncelleme: 26.10.2024 - 11:33
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        Aksaray'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Doğan Ç. (18) yönetimindeki 06 DDH 702 plakalı otomobil, Ahmetli köyü kavşağında, Fadimana Özkan'ın (49) kullandığı 68 AEY 477 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile Abdulsamet Özkan yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Fadimana Özkan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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