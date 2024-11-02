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        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 19:41 Güncelleme: 02.11.2024 - 19:41
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        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
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        Salon:Aksaray

        Hakemler:İsmail Yıldırım, Furkan Salduz

        Kuzeyboru: Dimitrova, Gamze Kılıç, Janset Cemre Erkul, Ayşe Çürük, Lazareva, Kurilo (Dilek Kınık Ekşi, Buket Gülübay, Güldeniz Önal)

        Keçiören Belediyesi Sigorta Shop: Sangiacomo, Ghani, Ergül Avcı, Micaya, Lila Şengün, Zeynep Sena Usta (Dilara Yeşil, Burcu Yönder, Ndiaye, Fulden Ural, Deniz Nazlıcan Zengin)

        Setler: 25-21, 25-21, 25-17

        Süre: 87 dakika (38, 26, 23)

        AKSARAY

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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