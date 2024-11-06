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        Aksaray Valisi Kumbuzoğlu, defterdarlığı ziyaret etti

        Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, defterdarlığa ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 09:16 Güncelleme: 06.11.2024 - 09:57
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        Aksaray Valisi Kumbuzoğlu, defterdarlığı ziyaret etti
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        Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, defterdarlığa ziyarette bulundu.

        Aksaray Defterdarı olarak göreve başlayan Ahmet Günçavdı ile görüşen Kumbuzoğlu, çalışanları ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti.

        Kumbuzoğlu, Günçavdı'ya görevinde başarılar diledi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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