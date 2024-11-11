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        Aksaray'da fidanlar toprakla buluştu

        Aksaray'da, "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 13:17 Güncelleme: 11.11.2024 - 13:17
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        Aksaray'da fidanlar toprakla buluştu
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        Aksaray'da, "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

        Aksaray Üniversitesi Kampüs Ağaçlandırma Sahası'nda düzenlenen etkinlikte, farklı türde 2 bin 500 fidanın dikimi yapıldı.

        Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, etkinlikte, Aksaray'da son 20 yılda yaklaşık 20 milyon fidanın toprakla buluştuğunu hatırlatarak, "Bu rakam Aksaray ve Aksaraylıların fidana verdiği önemi gösteriyor. Sadece bu yıl 400 bine yakın ağacı toprakla buluşturduk." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından Kumbuzoğlu, yeni nikahı kıyılan Yasemin ve Halit Sefa Şişman çiftiyle birlikte fidan dikerek, can suyu verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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