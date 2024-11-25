Aksaray'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

–Aksaray’da 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen programla kutlandı.

Aksaray Kültür Merkezi Salonu'nda Aksaray Valiliği tarafından hazırlanan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Emekli öğretmenler adına Cumhuriyet İlkokulu öğretmeni Oktay Gümüşsoy ile mesleğe yeni başlayan öğretmenler adına Somuncubaba Anadolu Lisesi öğretmeni Adalet Kabadayı birer konuşma yaptı.

Vali Kumbuzoğlu, öğretmenlerin dünyanın en güzel ve en özel mesleğini icra ettiklerini ifade ederek, "Sizler, ses bayrağımız olan Türkçemizin Mehmetçiklerisiniz. Sizler, güvenlik güçlerimizden sonra, en fazla şehit veren, şerefli bir camianın mensubu, şehit Aybüke, şehit Necmettin ve daha nice kahramanların meslektaşısınız. Vicdanlarda bir sözlük yazılacak olsa, fedakarlığın, vefanın, azmin, vatan sevgisinin karşına büyük ve koyu harflerle, 'öğretmen' yazılırdı. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Sizler, dünümüz, bugünümüz ve yarınlarımızsınız. Sizler, başımızın tacı, anne ve babalarımızdan sonra, elleri öpülecek tek varlıklarımızsınız." dedi.