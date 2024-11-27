Aksaray'da bir lise öğrencisi sınıf arkadaşını bıçakla yaraladı
Aksaray'da sınıf arkadaşı tarafından bıçakla yaralanan lise öğrencisi, hastaneye kaldırıldı.
Aksaray'da sınıf arkadaşı tarafından bıçakla yaralanan lise öğrencisi, hastaneye kaldırıldı.
T.K. (16) kent merkezinde eğitim gördüğü lisede, ismi henüz öğrenilemeyen sınıf arkadaşıyla tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.K, bacağından bıçakla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şüpheli, gözaltına alındı.
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