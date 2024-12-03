Aksaray merkezli ehliyet sınavında usulsüzlük operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.Y. ve R.A. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, O.F. ve C.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 9 kamera, görüntü aktarım cihazı, özel düzenek yerleştirilmiş 9 kazak, 3 ses aktarım cihazı, özel düzenek yerleştirilmiş iç çamaşırı, 5 kulak içi kulaklık, 14 kulaklıklara ait pil, 6 cep telefonu ve batarya ele geçirildi.

Toplanan delillerin ardından harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Aksaray, Adana, Şanlıurfa, Gaziantep, İstanbul, Mardin, Adıyaman ve Antalya'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda A.Y, R.A, O.F. ve C.D. yakalandı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, ehliyet sınavında ses ile görüntü aktarım cihazlarıyla usulsüzlük yapan ve başkasının yerine sınava girenlere yönelik çalışma başlatıldı.

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