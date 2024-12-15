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        Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Aksaray'da partililerle buluştu

        Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Hiçbir partiyi ayırmadan, vatanına ve milletine kurban bir siyasi iradeyle önümüzdeki dönem Türk milletinin güçlü ufuklarına yürüyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 16:32 Güncelleme: 15.12.2024 - 16:38
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        Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Aksaray'da partililerle buluştu
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        Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Hiçbir partiyi ayırmadan, vatanına ve milletine kurban bir siyasi iradeyle önümüzdeki dönem Türk milletinin güçlü ufuklarına yürüyoruz." dedi.

        Ağıralioğlu, partisinin Taşpazar Mahallesi'ndeki il teşkilatı binasının açılışında, Türkiye'yi güçlü yarınlara ulaştırmak için A Parti'yi kurduklarını söyledi.

        A Parti'nin siyasi münakaşanın, hevesin ve avantaj kollamanın kadrosu olmayacağını belirten Ağıralioğlu, şöyle konuştu:

        "Bizi çalışırken, memleket için gayret ederken ve alın teri dökerken göreceksiniz ama siyasi dedikodu yaparken görmeyeceksiniz. Rakiplerimizi daha iyi yapsınlar tenkidinde bulunurken göreceksiniz ama rakipleri utandırırken görmeyeceksiniz. İyi tekliflerle iktidarı yola getirmeye çalışırken göreceksiniz ama iktidar gitsin de ne olursa olsun cinneti içerisinde görmeyeceksiniz. Bize artık partiden daha fazla bir şey lazım. Bize artık 'Benim partim.' demeyecek bir hassasiyet lazım. Dolayısıyla biz bir partiye değil, bir millete ve istiklaline 'Bismillah' diyoruz. Particilikten daha fazla bir şeye yürüyoruz. Parti kavgasına bu milletin ayıracak zamanı yoktur. Yeni bir parti lakırdılarıyla kaybedilecek bir zamanımız yoktur. Toparlanacak bir ülke, ayağa kaldırılacak bir millet ve güçlendirilecek bir devletimiz var. Memleketi ve milleti toparlayacağız. Memleketimizi bir aileyi toparlar gibi toparlayacağız."

        Ağıralioğlu, A Parti olarak siyasetin daha önce uzun zamandır göremediği nezaket hattında siyaset yapacaklarını iddia etti.

        Bütün memleketi varıyla, darıyla, imkanıyla ve imkansızlıklarıyla üzerlerine aldıklarını anlatan Ağıralioğlu, "Hiçbir partiyi ayırmadan, vatanına ve milletine kurban bir siyasi iradeyle önümüzdeki dönem Türk milletinin güçlü ufuklarına yürüyoruz. A Parti'yi güzel isimlerle, konuşmalarla ve büyük nutuklarla iktidar partisinin söz verip de yerine getiremediklerinin yerine kuruyoruz." ifadesini kullandı.

        Ağıralioğlu ve beraberindekiler okunan duanın ardından kurdele keserek parti il binasının açılışını gerçekleştirdi.

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        Galeri
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