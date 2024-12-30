Aksaray'da motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Aksaray'ın Eskil ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Aksaray'ın Eskil ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Merkez Mahallesi'nde D.G.Z (27) idaresindeki otomobil ile C.D'nin (33) kullandığı motosiklet, Mehmet Akif Ersoy Caddesi ile Oruç Sokak'ın kesiştiği kavşakta çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, motosiklet sürücüsü ve motosikletin arka koltuğundaki kızı N.G.D. (4) ve otomobil sürücüsü yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Eskil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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