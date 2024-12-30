Aksaray'da motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Kazada, motosiklet sürücüsü ve motosikletin arka koltuğundaki kızı N.G.D. (4) ve otomobil sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Merkez Mahallesi'nde D.G.Z (27) idaresindeki otomobil ile C.D'nin (33) kullandığı motosiklet, Mehmet Akif Ersoy Caddesi ile Oruç Sokak'ın kesiştiği kavşakta çarpıştı.

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