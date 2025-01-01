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        Aksaray'da yeni yılın ilk bebeğinin adı "Cemile" oldu

        –Aksaray'da 2025 yılının ilk dakikalarında dünyaya gelen bebeğe "Cemile" ismi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 03:16 Güncelleme: 01.01.2025 - 03:16
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        Aksaray'da yeni yılın ilk bebeğinin adı "Cemile" oldu
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        –Aksaray'da 2025 yılının ilk dakikalarında dünyaya gelen bebeğe "Cemile" ismi verildi.

        Kentte yılının ilk bebeği Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doğdu.

        Anne Selda Candan'ın kız bebekleri saat 00:01'de dünyaya gözlerini açarken bebek ile annesinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anneyi hastanede ziyaret eden Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, tüm anne ve babaların yeni yılını kutladı.

        Anne ve babaların, toplum ve devlet için çok kıymetli olduğunu ifade eden Kumbuzoğlu, "Evlatların iyilikleri, güzellikleri ve başarıları tamamen anne ve babanın özverisine bağlı. Sağlıklı bir devlet, başarılı bir devlet geleceği ancak kaliteli, yetişkin ve özverili anne babalar sayesinde olacak." dedi.

        Konuşmasının ardından Kumbuzoğlu, Cemile bebeğe çeyrek altın hediye etti, ailesine iyi temennilerinde bulundu.

        Anne Candan ise gazetecilere, çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Dört çocuğum var, beşincisi Cemile oldu. Bize çok büyük sürpriz oldu. Tesadüfen kontrole geldiğimizde doğuma aldılar. Çok şükür sağlıkla kucağıma almak nasip oldu." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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