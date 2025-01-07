Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Aksaray'da kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı

        Aksaray'da tarihi eser bulmak için kaçak kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 10:23 Güncelleme: 07.01.2025 - 10:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aksaray'da kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı
        ABONE OL

        Aksaray'da tarihi eser bulmak için kaçak kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sultanhanı ilçesinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, dağlık alanda kaçak kazı yapan 5 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

        Kaçak kazıda kullanılan jeneratör, hilti, demir testere, 20 metre seyyar kablo, elektrikli vinç ve diğer malzemelere el konuldu.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        DEM Parti'den CHP'ye ziyaret
        DEM Parti'den CHP'ye ziyaret
        Karadeniz sahili için deprem uyarısı!
        Karadeniz sahili için deprem uyarısı!
        Baba oğul kavgası kanlı bitti!
        Baba oğul kavgası kanlı bitti!
        Santa Maria Kilisesi davası başladı! Gülen teröristi hakim uyardı!
        Santa Maria Kilisesi davası başladı! Gülen teröristi hakim uyardı!
        Kişisel AI süper bilgisayarı Project Digits
        Kişisel AI süper bilgisayarı Project Digits
        Galatasaray'ın rönesansı!
        Galatasaray'ın rönesansı!
        HMPV: Çin'de yayılan virüs nedeniyle endişelenmeli miyiz?
        HMPV: Çin'de yayılan virüs nedeniyle endişelenmeli miyiz?
        G.Saray'da sol beke yerli takviye!
        G.Saray'da sol beke yerli takviye!
        Resmen boşandılar
        Resmen boşandılar
        Osimhen için 2 farklı transfer iddiası!
        Osimhen için 2 farklı transfer iddiası!
        İlk evi son evi
        İlk evi son evi
        Diyabetiniz varsa bu gıdalar tehlike yaratabilir!
        Diyabetiniz varsa bu gıdalar tehlike yaratabilir!
        Bu asimetri vücuda neler katıyor?
        Bu asimetri vücuda neler katıyor?
        'Ruhsatsız silah' ifadesinde son 5 yılda artan grafik!
        'Ruhsatsız silah' ifadesinde son 5 yılda artan grafik!
        Trump'ın Grönland ve Kanada ısrarı sürüyor
        Trump'ın Grönland ve Kanada ısrarı sürüyor
        Ensede boza pişirmek deyimi nereden gelir?
        Ensede boza pişirmek deyimi nereden gelir?
        Emzirme ve cenaze ödenekleri arttı
        Emzirme ve cenaze ödenekleri arttı
        Trakya ve Ege için sağanak yağmur uyarısı
        Trakya ve Ege için sağanak yağmur uyarısı
        "Kırmızı kart olmalıydı"
        "Kırmızı kart olmalıydı"
        Hareket ettiği anlar havadan görüntülendi!
        Hareket ettiği anlar havadan görüntülendi!

        Benzer Haberler

        Tartıştığı babasını bıçakla ağır yaraladı (2)
        Tartıştığı babasını bıçakla ağır yaraladı (2)
        Tartıştığı babasını bıçakla ağır yaraladı
        Tartıştığı babasını bıçakla ağır yaraladı
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Aksaray İş Dünyası Buluşması'nda konuştu:...
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Aksaray İş Dünyası Buluşması'nda konuştu:...
        Cevdet Yılmaz: Enflasyondaki düşüş devam edecek, taşlar yerine oturacak (2)
        Cevdet Yılmaz: Enflasyondaki düşüş devam edecek, taşlar yerine oturacak (2)
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Aksaray İş Dünyası Buluşması'nda konuştu:...
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Aksaray İş Dünyası Buluşması'nda konuştu:...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci, Aksaray İş Dünyası Buluşması Top...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci, Aksaray İş Dünyası Buluşması Top...